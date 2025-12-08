Известный тренер, а сейчас президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что в клубе пока не определились, стоит ли увольнять главного тренера Хасанби Биджиева.

Гаджи Гаджиев globallookpress.com

«Биджиев человек высокопорядочный. В этом плане очень редкий человек. Очень дисциплинированный. Со своим мнением, при этом уважает мнение своих коллег. И конечно, после Курбана Бекиевича Бердыева было очень тяжело работать. Когда у вас был тренер такого уровня, то очень сложно пригласить подобного. Но Хасанби справился. Он справился с задачами, которые у него были.

На начальном этапе ему было тяжело. Но адаптировался и вывел команду в Премьер‑лигу. Для нашего клуба это большое достижение. Далеко не все понимают, но, можно сказать, это как из детского садика сразу в училище какое‑то пойти. Потом команда, как я считаю, достаточно уверенно осталась в РПЛ.

И вот я послушал специалистов в эфире — Корнеева, Аршавина. Это очень рассудительные эксперты. И для них непонятно, почему Хасанби принял такое решение. Они считают, что это эмоции, считают, что потенциал, который есть у команды, Биджиев реализовал полностью. Корнеев заострил внимание на том, что мы потеряли двух лидеров: Касинтуру и Пальцева. Это действительно большая потеря. Но клубу нужно было укрепить свое финансовое состояние. Хотя, например, я был против того, чтобы отдавать Касинтуру. Пока равноценной замены нет. Но подготовлены эти игроки были этим штабом, что говорит как раз о хорошей работе тренеров. Важно же, когда игроки растут.

Это мы всё говорим в поддержку тренера. И у нашего клуба в целом позиция, что мы пока сами ни одного тренера не уволили. Если они уходили, то или по истечении контракта, или когда сами хотели. И ведь у Хасанби закончился контракт летом, но мы сразу думали его сохранить в клубе, потому что он очень профессиональный специалист, который пользуется уважением здесь.

И сейчас поспешно говорить, какое решение у нас будет дальше. Нам надо поговорить еще с Хасанби. Он мне сказал: "Я принял такое решение, я с задачей не справился. Мы набрали меньше очков, чем в прошлом. Думаю, мне надо написать заявление". Я ответил: "Хасанби, это твой вопрос. Ты сам решай, как тебе поступить. Ты человек трезвый, рассудительный". А нашего решения еще пока нет. Оно сложное. Квалифицированного тренера найти непросто. Вернемся к этой теме через день‑два, когда всё обсудим. Тем более надо посоветоваться с теми, кто нам помогает: с руководителями Республики. Мы сами тоже не будем решение принимать, — сказал Гаджиев "Матч ТВ".

Сразу после матча 18-го тура с "Пари НН" (0:1) 59-летний Биджиев решил подать в отставку. В клубе он работает с зимы 2024 года.