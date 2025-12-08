Известный тренер, а сейчас президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что в клубе пока не определились, стоит ли увольнять главного тренера Хасанби Биджиева.

«Биджиев человек высокопорядочный.  В этом плане очень редкий человек.  Очень дисциплинированный.  Со своим мнением, при этом уважает мнение своих коллег.  И конечно, после Курбана Бекиевича Бердыева было очень тяжело работать.  Когда у вас был тренер такого уровня, то очень сложно пригласить подобного.  Но Хасанби справился.  Он справился с задачами, которые у него были.

На начальном этапе ему было тяжело.  Но адаптировался и вывел команду в Премьер‑лигу.  Для нашего клуба это большое достижение.  Далеко не все понимают, но, можно сказать, это как из детского садика сразу в училище какое‑то пойти.  Потом команда, как я считаю, достаточно уверенно осталась в РПЛ.

И вот я послушал специалистов в эфире — Корнеева, Аршавина.  Это очень рассудительные эксперты.  И для них непонятно, почему Хасанби принял такое решение.  Они считают, что это эмоции, считают, что потенциал, который есть у команды, Биджиев реализовал полностью.  Корнеев заострил внимание на том, что мы потеряли двух лидеров: Касинтуру и Пальцева.  Это действительно большая потеря.  Но клубу нужно было укрепить свое финансовое состояние.  Хотя, например, я был против того, чтобы отдавать Касинтуру.  Пока равноценной замены нет.  Но подготовлены эти игроки были этим штабом, что говорит как раз о хорошей работе тренеров.  Важно же, когда игроки растут.

Это мы всё говорим в поддержку тренера.  И у нашего клуба в целом позиция, что мы пока сами ни одного тренера не уволили.  Если они уходили, то или по истечении контракта, или когда сами хотели.  И ведь у Хасанби закончился контракт летом, но мы сразу думали его сохранить в клубе, потому что он очень профессиональный специалист, который пользуется уважением здесь.

И сейчас поспешно говорить, какое решение у нас будет дальше.  Нам надо поговорить еще с Хасанби.  Он мне сказал: "Я принял такое решение, я с задачей не справился.  Мы набрали меньше очков, чем в прошлом.  Думаю, мне надо написать заявление".  Я ответил: "Хасанби, это твой вопрос.  Ты сам решай, как тебе поступить.  Ты человек трезвый, рассудительный".  А нашего решения еще пока нет.  Оно сложное.  Квалифицированного тренера найти непросто.  Вернемся к этой теме через день‑два, когда всё обсудим.  Тем более надо посоветоваться с теми, кто нам помогает: с руководителями Республики.  Мы сами тоже не будем решение принимать, — сказал Гаджиев "Матч ТВ".

Сразу после матча 18-го тура с "Пари НН" (0:1) 59-летний Биджиев решил подать в отставку.  В клубе он работает с зимы 2024 года.