Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча с «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов.

«Мы все мечтали вернуться на "Камп Ноу", а в Лиге чемпионов это имеет особое значение. Завтра будет очень важный день, мы хотим показать свой максимум в этой игре. Последний матч у "Айнтрахта" получился не лучшим образом , но эта команда может действовать опасно. "Айнтрахт" — очень хорошая команда, молодая, с быстрыми футболистами. Они способны подстраиваться под разные игровые модели. Мы должны сыграть наилучшим образом. Если сделаем это, то сможем взять три очка», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Матч «Барселона» — «Айнтрахт» состоится во вторник, 9 декабря. Начало — в 23:00 мск.