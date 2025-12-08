Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что «Краснодар» может защитить чемпионский титул в РПЛ.

Эдуард Сперцян (ФК «Краснодар») globallookpress.com

«У "Краснодара" есть возможность повторить успех и взять чемпионство. Хотя защитить сложнее, чем выиграть его впервые. У них происходит процесс совершенствования команды, повышается конкуренция, молодёжь набирается опыта. Матч с ЦСКА показал, что может "Краснодар", хотя начало игры складывалось для них неблагоприятно. "Краснодар" именно выглядит командой. Обстановка в клубе хорошая, есть единство игроков, единство руководителей. Да, там тоже есть диаспора иностранцев, это большое испытание для Мурада Мусаева работать с ними, но атмосфера там хорошая. "Краснодар" близок, чтобы повторить успех прошлого сезона», — цитирует Бышовца «Советский спорт».

«Краснодар» ушел на зимний перерыв лидером в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков за 18 встреч.