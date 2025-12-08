Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев прокомментировал удаление Йонуца Неделчару в матче с «Зенитом» (0:2) в матче 18-го тура РПЛ.

«Удаление, конечно, повлияло на игру. Неделчару не видел Педро. Я бы воздержался от красной карточки в такой игре в раннее время. Он не видел его! Дай ему желтую и всё, штрафной — пожалуйста. Какая красная? Не знаю. Спорно.

Смогли бы навязать борьбу в равных составах? Сто процентов. Мы и навязывали, и во втором тайме даже это показали, играя в меньшинстве, насоздавали моментов», — цитирует Бакаева «Матч ТВ».

«Акрон» с 21 баллом занимает 9-е место в РПЛ.