Российский тренер Юрий Семин высказался о лидерстве «Краснодара» по итогам первой части текущего сезона РПЛ.

Юрий Семин globallookpress.com

«Краснодар идёт ко второму титулу подряд, но ещё не дошёл. Это большая заслуга Мусаева в том, что он смог очень быстро убедить игроков, что прошлый сезон остался позади — теперь нужно добиваться успехов в этом. Ему это удалось. На мой взгляд, "Краснодар" — самый главный претендент на чемпионство», — приводит слова Семина «Чемпионат».

Напомним, что «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 40 очков. На один балл отстает идущий вторым «Зенит».