7 декабря в Мадриде «Реал» примет «Сельту» в рамках поединка 15-го тура Примеры. Старт игры в 23:00 мск.

«Реал» продолжает гонку за «Барселоной» и сегодня подопечным Алонсо нужно побеждать. Тогда разрыв сократить до одного пункта. В прошлом туре «галактикос» не заметили «Атлетик» (3:0). Этот результат позволил «Реалу» снять лишнее давление, которое оказывалось на команду после трех ничьих в Примере.

«Сельта» выиграла 3 последних матча на выезде, но сегодня она встретится с одной из лучших домашних команд турнира. Если «кельтам» удастся победить, то это станет первая победа над «Реалом» с 2017 года.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.

Букмекеры: 2.46 на победу «Реала», 3.25 на ничью, 3.20 на победу «Сельты».

Искусственный интеллект: «Реал» победит со счетом 4:0.

Трансляция матча

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.