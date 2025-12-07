7 декабря в Мадриде «Реал» примет «Сельту» в рамках поединка 15-го тура Примеры. Старт игры в 23:00 мск.
«Реал» продолжает гонку за «Барселоной» и сегодня подопечным Алонсо нужно побеждать. Тогда разрыв сократить до одного пункта. В прошлом туре «галактикос» не заметили «Атлетик» (3:0). Этот результат позволил «Реалу» снять лишнее давление, которое оказывалось на команду после трех ничьих в Примере.
«Сельта» выиграла 3 последних матча на выезде, но сегодня она встретится с одной из лучших домашних команд турнира. Если «кельтам» удастся победить, то это станет первая победа над «Реалом» с 2017 года.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.
- Букмекеры: 2.46 на победу «Реала», 3.25 на ничью, 3.20 на победу «Сельты».
- Искусственный интеллект: «Реал» победит со счетом 4:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Реал» — «Сельта» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.