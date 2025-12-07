«Интер Майами» стал чемпионом МЛС впервые в истории.

«Интер Майами»
«Интер Майами» globallookpress.com

В финале плей-офф американского МЛС дружина Лионеля Месси, Жорди Альбы и Ходи Бускетса переиграла «Ванкувер» со счетом 3:1.

«Интер Майами» открыл счет после автогола защитника «Ванкувера» Эдьера Окампо.  Канадский клуб смог отыграться после гола хавбека Али Ахмеда на 60-й минуте.

На 71-й минуте «Интер Майами» вышли вперед после точного Родриго де Пауля с передачи Лионеля Месси.  Третий гол на 90+6-й минуте забил форвард команды Тадео Алленде, которому также ассистировал Месси.

Результат матча

Интер МайамиМайамиИнтер Майами3:1Ванкувер УайткэпсВанкувер УайткэпсВанкувер
0:1 Али Ахмед 60' 1:1 Родриго Де Пауль 71' 2:1 Тадео Альенде 90+6'
Интер Майами:  Рокко Риос Ново,  Айан Фрай (Марсело Вейгандт 90'),  Максимилиано Фалькон,  Ноа Аллен,  Жорди Альба,  Родриго Де Пауль,  Серхио Бускетс,  Бальтасар Гальего (Теласко Сеговия 57'),  Тадео Альенде,  Лионель Месси,  Mateo Silvetti (Янник Брайт 78')
Ванкувер Уайткэпс:  Йохей Такаока,  Али Ахмед (Райан Голд 68'),  Матиас Лаборда,  Тристан Блэкмон,  Edier Ocampo,  Себастьян Берхалтер,  Андрес Кубас (Kenji Cabrera 82'),  Ральф Присо (Жедрик Пюпе 68'),  Брайан Уайт,  Томас Мюллер,  Эммануэль Сабби (Джейден Нельсон 90')
Жёлтые карточки:  Бальтасар Гальего 13',  Максимилиано Фалькон 48',  Родриго Де Пауль 86',  Рокко Риос Ново 90+8'  —  Брайан Уайт 17',  Edier Ocampo 45',  Тристан Блэкмон 66',  Андрес Кубас 74',  Матиас Лаборда 86',  Себастьян Берхалтер 90+4'

Это первый трофей «Интер Майами» с 2018 года и момента основания.  В МЛС команда выступает 2020 года.  Одним из совладельцев клуба является экс-хавбек «Манчестер Юнайтед», «Реала», «Милана» и сборной Англии Дэвид Бекхэм.