«Интер Майами» стал чемпионом МЛС впервые в истории.
«Интер Майами» globallookpress.com
В финале плей-офф американского МЛС дружина Лионеля Месси, Жорди Альбы и Ходи Бускетса переиграла
«Ванкувер» со счетом 3:1.
«Интер Майами» открыл счет после автогола защитника «Ванкувера»
Эдьера Окампо. Канадский клуб смог отыграться после гола хавбека Али Ахмеда на 60-й минуте.
На 71-й минуте «Интер Майами» вышли вперед после точного
Родриго де Пауля с передачи Лионеля Месси. Третий гол на 90+6-й минуте забил форвард команды Тадео Алленде, которому также ассистировал Месси.
Результат матча
Интер Майами Майами 3:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер
0:1 Али Ахмед 60' 1:1 Родриго Де Пауль 71' 2:1 Тадео Альенде 90+6'
Интер Майами: Рокко Риос Ново, Айан Фрай ( Марсело Вейгандт ), Максимилиано Фалькон, Ноа Аллен, Жорди Альба, Родриго Де Пауль, Серхио Бускетс, Бальтасар Гальего ( 90' Теласко Сеговия ), Тадео Альенде, Лионель Месси, Mateo Silvetti ( 57' Янник Брайт ) 78'
Ванкувер Уайткэпс: Йохей Такаока, Али Ахмед ( Райан Голд ), Матиас Лаборда, Тристан Блэкмон, Edier Ocampo, Себастьян Берхалтер, Андрес Кубас ( 68' Kenji Cabrera ), Ральф Присо ( 82' Жедрик Пюпе ), Брайан Уайт, Томас Мюллер, Эммануэль Сабби ( 68' Джейден Нельсон ) 90'
Жёлтые карточки: Бальтасар Гальего 13', Максимилиано Фалькон 48', Родриго Де Пауль 86', Рокко Риос Ново 90+8' — Брайан Уайт 17', Edier Ocampo 45', Тристан Блэкмон 66', Андрес Кубас 74', Матиас Лаборда 86', Себастьян Берхалтер 90+4'
Это первый трофей «Интер Майами» с 2018 года и момента основания. В МЛС команда выступает 2020 года. Одним из совладельцев клуба является экс-хавбек «Манчестер Юнайтед», «Реала», «Милана» и сборной Англии Дэвид Бекхэм.