«Интер Майами» стал чемпионом МЛС впервые в истории.

В финале плей-офф американского МЛС дружина Лионеля Месси, Жорди Альбы и Ходи Бускетса переиграла «Ванкувер» со счетом 3:1.

«Интер Майами» открыл счет после автогола защитника «Ванкувера» Эдьера Окампо. Канадский клуб смог отыграться после гола хавбека Али Ахмеда на 60-й минуте.

На 71-й минуте «Интер Майами» вышли вперед после точного Родриго де Пауля с передачи Лионеля Месси. Третий гол на 90+6-й минуте забил форвард команды Тадео Алленде, которому также ассистировал Месси.

Результат матча Интер Майами Майами 3:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер 0:1 Али Ахмед 60' 1:1 Родриго Де Пауль 71' 2:1 Тадео Альенде 90+6' Интер Майами: Рокко Риос Ново, Айан Фрай ( Марсело Вейгандт 90' ), Максимилиано Фалькон, Ноа Аллен, Жорди Альба, Родриго Де Пауль, Серхио Бускетс, Бальтасар Гальего ( Теласко Сеговия 57' ), Тадео Альенде, Лионель Месси, Mateo Silvetti ( Янник Брайт 78' ) Ванкувер Уайткэпс: Йохей Такаока, Али Ахмед ( Райан Голд 68' ), Матиас Лаборда, Тристан Блэкмон, Edier Ocampo, Себастьян Берхалтер, Андрес Кубас ( Kenji Cabrera 82' ), Ральф Присо ( Жедрик Пюпе 68' ), Брайан Уайт, Томас Мюллер, Эммануэль Сабби ( Джейден Нельсон 90' ) Жёлтые карточки: Бальтасар Гальего 13', Максимилиано Фалькон 48', Родриго Де Пауль 86', Рокко Риос Ново 90+8' — Брайан Уайт 17', Edier Ocampo 45', Тристан Блэкмон 66', Андрес Кубас 74', Матиас Лаборда 86', Себастьян Берхалтер 90+4'

Статистика матча 3 Удары в створ 4 4 Удары мимо 5 35 Владение мячом 65 1 Угловые удары 1 3 Офсайды 0 22 Фолы 23

Это первый трофей «Интер Майами» с 2018 года и момента основания. В МЛС команда выступает 2020 года. Одним из совладельцев клуба является экс-хавбек «Манчестер Юнайтед», «Реала», «Милана» и сборной Англии Дэвид Бекхэм.