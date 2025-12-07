Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес после хет-трика в выездном матче 15-го тура испанской Ла Лиги с «Бетисом» (5:3) поделился впечатлениями о своей игре.

Ферран Торрес globallookpress.com

«Не каждый день делаешь хет-трик, но то, что я забил 11 голов в чемпионате, ничего не значит. Я уже знал, что могу так играть, что могу играть в основном составе Барселоны, бороться за это место и стремиться к гораздо большему количеству голов. Моя задача — создать для тренера проблему выбора﻿», — сказал Торрес в интервью Movistar La Liga.

В текущем сезоне Торрес провел 15 матчей за «Барселону» в Ла Лиге, забив 11 голов и сделав одну результативную передачу. «Барселона» после победы в последнем матче набрала 40 очков, оторвавшись от мадридского «Реала» на четыре балла.