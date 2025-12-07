Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итог матча против «Краснодара» (2:3).

Фабио Челестини globallookpress.com

«Я еще пока не говорил с ребятами. Мы вернемся в отель, поужинаем, и у нас еще будет время пообщаться. Не могу порицать ребят, мы пытались играть ромбом, Попович и Глебов играли нападающих. Алвес — это всё что угодно, но не нападающий. Динамика нападающих у нас не настолько хорошая. В последнем матче я решил играть без двух чистых нападающих. Полузащитники должны обеспечить преимущество в центре поля. Но мы не сумели воспользоваться преимуществом в центре поля. Надо было быть храбрыми и смелыми с мячом, необходимо было запереть "Краснодар" на своей половине поля, в первом тайме этого не было. Второй тайм был крайне сложный», — цитирует Челестини «Матч ТВ».

«Краснодар» набрал 40 очков в 18 матчах и лидирует в РПЛ с преимуществом в одно очко над «Зенитом». ЦСКА с 36 очками остался на четвёртой позиции.