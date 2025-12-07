«Атлетик» дома переиграл «Атлетико» в рамках 13-го тура Ла Лиги — 1:0.
Единственный гол в матче забил Алехандро Беренгер на 85-й минуте.
Результат матча
Атлетик: Унай Симон, Хесус Аресо, Айтор Паредес, Эмерик Лапорт (Даниэль Вивиан 33'), Юри Берчиче, Иньиго Руис де Галарета, Микель Хаурегисар, Ойан Сансет, Алехандро Беренгер, Нико Уильямс, Горка Гурусета
Атлетико: Ян Облак, Давид Ганцко, Клеман Лангле, Марк Пубиль, Науэль Молина, Тьяго Альмада, Пабло Барриос, Конор Галлахер (Коке 46'), Хулиан Альварес, Николас Гонсалес, Джулиано Симеоне
Жёлтые карточки: Микель Хаурегисар 14', Иньиго Руис де Галарета 20', Эмерик Лапорт 28' — Конор Галлахер 12'
«Атлетик» с 23 очками поднялся на 7-е место в Ла Лиге, «Атлетико» с 31 баллом остался на четвертом месте в турнирной таблице.