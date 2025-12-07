«Атлетик» дома переиграл «Атлетико» в рамках 13-го тура Ла Лиги — 1:0.

Единственный гол в матче забил Алехандро Беренгер на 85-й минуте.

Атлетик:  Унай Симон,  Хесус Аресо,  Айтор Паредес,  Эмерик Лапорт (Даниэль Вивиан 33'),  Юри Берчиче,  Иньиго Руис де Галарета,  Микель Хаурегисар,  Ойан Сансет,  Алехандро Беренгер,  Нико Уильямс,  Горка Гурусета
Атлетико:  Ян Облак,  Давид Ганцко,  Клеман Лангле,  Марк Пубиль,  Науэль Молина,  Тьяго Альмада,  Пабло Барриос,  Конор Галлахер (Коке 46'),  Хулиан Альварес,  Николас Гонсалес,  Джулиано Симеоне
Жёлтые карточки:  Микель Хаурегисар 14',  Иньиго Руис де Галарета 20',  Эмерик Лапорт 28'  —  Конор Галлахер 12'

«Атлетик» с 23 очками поднялся на 7-е место в Ла Лиге, «Атлетико» с 31 баллом остался на четвертом месте в турнирной таблице.