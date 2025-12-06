Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Акроном» (2:0) в матче 18-го тура РПЛ.

Сергей Семак globallookpress.com

«Ощущения от победы? Не хватило третьего мяча. Хорошая игра, но чтобы спокойно заканчивать, хотелось бы забить третий гол. Удаление помогло нам и там был хороший момент — Педро выходил "один на один". Моментов было достаточно, хотелось бы больше забивать. В концовке дали возможность подавать сопернику, это то, что хорошо получается у "Акрона" — верховые передачи, борьба, достаточно опасных моментов. Хотелось сыграть в обороне и побольше забить. Были моменты. Как там Кассьерра мог не забить? Хороший шанс у него был.

Игра Соболева? Старался, много двигался, но, к сожалению, не забил. Нормально сыграл. И Кассьерра вернулся, видно, что ему не хватает игрового тонуса для того, чтобы играть на своем привычном уровне», — цитирует Семака «Матч ТВ».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков.