Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Акроном» (2:0) в матче 18-го тура РПЛ.

Сергей Семак
Сергей Семак globallookpress.com

«Ощущения от победы?  Не хватило третьего мяча.  Хорошая игра, но чтобы спокойно заканчивать, хотелось бы забить третий гол.  Удаление помогло нам и там был хороший момент — Педро выходил "один на один".  Моментов было достаточно, хотелось бы больше забивать.  В концовке дали возможность подавать сопернику, это то, что хорошо получается у "Акрона" — верховые передачи, борьба, достаточно опасных моментов.  Хотелось сыграть в обороне и побольше забить.  Были моменты.  Как там Кассьерра мог не забить?  Хороший шанс у него был.

Игра Соболева?  Старался, много двигался, но, к сожалению, не забил.  Нормально сыграл.  И Кассьерра вернулся, видно, что ему не хватает игрового тонуса для того, чтобы играть на своем привычном уровне», — цитирует Семака «Матч ТВ».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков.