«Сассуоло» дома обыграла «Фиорентину» в рамках 14-го тура Серии А — 3:1.
На гол Роландо Мандрагоры с пенальти на 9-й минуте, хозяева ответили точными ударами Кристиана Вольпато (14'), Тарика Михаремовича (45+1') и Исмаэля Коне (65').
Результат матча
СассуолоСассуоло3:1ФиорентинаФлоренция
0:1 Роландо Мандрагора 9' пен. 1:1 Кристиан Вольпато 14' 2:1 Тарик Мухаремович 45+1' 3:1 Исмаэль Коне 65'
Сассуоло: Арьянет Мурич, Себастьян Валюкевич, Джей Идзес, Тарик Мухаремович, Джош Дойг, Кристиан Торстведт, Неманья Матич, Кристиан Вольпато, Андреа Пинамонти (Валид Шеддира 54'), Арман Лорьенте (Алиу Фадера 54'), Исмаэль Коне
Фиорентина: Давид де Хеа, Фабьяно Паризи (Маттиа Вити 63'), Лука Раньери (Никколо Фортини 63'), Роб Холдинг, Пьетро Комуццо, Симон Зом (Шер Ндур 46'), Николо Фаджоли, Роландо Мандрагора, Альберт Гудмундссон, Мойзе Кин, Dodo
Жёлтые карточки: Арьянет Мурич 7' (Сассуоло), Кристиан Торстведт 17' (Сассуоло)
«Сассуоло» набрал 20 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Серии А, «Фиорентина» упала на последнее место с 6 баллами.