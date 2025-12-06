«Сассуоло» набрал 20 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Серии А, «Фиорентина» упала на последнее место с 6 баллами.

На гол Роландо Мандрагоры с пенальти на 9-й минуте, хозяева ответили точными ударами Кристиана Вольпато (14'), Тарика Михаремовича (45+1') и Исмаэля Коне (65').

«Сассуоло» дома обыграла «Фиорентину» в рамках 14-го тура Серии А — 3:1.

1.90

