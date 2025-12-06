«Лейпциг» с 29 очками продолжает занимать второе место в Бундеслиге, «Айнтрахт» с 21 баллом остался на седьмом месте в турнирной таблице

Хет-триком в составе победителей отметился Иоан Диоманде (47', 55', 65'). По разу отличились Конрад Хардер (5'), Кристоф Баумгартнер (31') и Давид Раум (62', с пенальти).

