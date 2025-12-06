«РБ Лейпциг» обыграла дома «Айнтрахт» в рамках 13-го тура Бундеслиги — 6:0.
Хет-триком в составе победителей отметился Иоан Диоманде (47', 55', 65'). По разу отличились Конрад Хардер (5'), Кристоф Баумгартнер (31') и Давид Раум (62', с пенальти).
Результат матча
РБ ЛейпцигЛейпциг6:0Айнтрахт ФФранкфурт
1:0 Конрад Хардер 5' 2:0 Кристоф Баумгартнер 32' 3:0 Ян Дьоманде 47' 4:0 Ян Дьоманде 55' 5:0 Давид Раум 62' пен. 6:0 Ян Дьоманде 65'
РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Кастелло Люкеба, Коста Неделькович, Давид Раум (Макс Финкгрефе 66'), Кристоф Баумгартнер (Andrija Maksimovic 66'), Николас Зайвальд (Эзекил Банзузи 72'), Ксавер Шлагер, Ян Дьоманде, Конрад Хардер (Тидиам Гомис 66'), Антонио Нуса
Айнтрахт Ф: Натаниэль Браун (Орель Аменда 69'), Расмус Кристенсен, Артур Теате, Робин Кох, Ннамди Коллинз, Михаэль Цеттерер, Жан-Маттео Баойя (Эмиль Хойлунд 56'), Рицу Доан (Марио Гётце 66'), Махмуд Дахуд (Хуго Ларссон 56'), Миши Батшуайи (Джессик Нганкам 46'), Фарес Шаиби
Жёлтые карточки: Давид Раум 53' — Артур Теате 68', Ннамди Коллинз 85'
«Лейпциг» с 29 очками продолжает занимать второе место в Бундеслиге, «Айнтрахт» с 21 баллом остался на седьмом месте в турнирной таблице