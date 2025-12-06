прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.16

6 декабря в 13-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт» Фр. Начало игры — в 20:30 мск.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «Быки» бьются за Серебряную салатницу. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «РБ Лейпциг» на 8 очков отстает от лидера чемпионата. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Быки» одолели «Магдебург» (3:1).

До того команда подписала мировую с «Боруссией» М (0:0). А вот поединок с «Вердером» завершился успехом (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «РБ Лейпциг» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: Ридле Баку, Ассан Оэдраого, Ромуло — травмированы.

Состояние команды: «Быки» нынче выглядят вполне прилично. Команда пропускает фактически гол за матч.

Причем «РБ Лейпциг» традиционно сложно противостоит «орлам». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 победы при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Быки» намерены не отпускать далеко в отрыв «Баварию».

«Айнтрахт» Фр

Турнирное положение: «Орлы» в текущем сезоне выглядят вполне прилично. Команда ныне пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Айнтрахт» Фр намерен побороться за самые высокие места. При этом команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Айнтрахт» Фр не смог одолеть «Вольфсбург» (1:1).

До того команда была бита «Аталантой» (0:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Кельну» (4:3).

При этом «Айнтрахт» Фр в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Йонатан Буркхардт, Джан Узун — травмированы.

Состояние команды: «Орлы» в последних поединках смотрелись бледновато. А вот пропускает команда в среднем почти 2 гола за матч.

При этом «Айнтрахт» Фр на 5 очков отстает от второй позиции. Вот только лазарет команды все никак не опустеет.

Плюс команда в двух своих последних поединках забила всего один мяч. Да и отсутствие Буркхардта не может не сказаться.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Орлы» намерены подтянуться к лидерующей группе.

Статистика для ставок

«Быки» не проигрывают 3 матча кряду

«Орлы» в среднем забивают более 2 голов за матч

«Айнтрахт» в среднем пропускает фактически 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рб Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.43 и 2.65.

Прогноз: «Быки» явно способны прибавить, и наверняка сразу будут максимально активны в атаке.

Номинальные хозяева явно поднатореют в плане реализации, да и оборона «орлов» частенько напоминает проходной двор.

Ставка: Победа «РБ Лейпцига» в 1 тайме за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10