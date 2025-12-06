В субботу, 6 декабря, состоится матч 13-го тура чемпионата Германии, в котором «Лейпциг» примет «Айнтрахт». Начало игры — в 20:30 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

45+4' Первый тайм окончен! Счёт складывается 2:0 в пользу «РБ Лейпциг».

45+3' Батшуайи получил травму, и сейчас идёт оценка состояния футболиста.

45+2' Рефери, находясь в выгодном положении, увидел, как Коллинз из «Айнтрахта» дернул соперника за футболку.

45' К первому тайму добавлено 4 минуты.

45' Антонио Нуса удачно открылся в штрафной и получил пас, но его завершающий удар оказался не самым удачным.

44' Система VAR подтвердила наличие офсайда, и забитый мяч «РБ Лейпциг» не будет засчитан.

Статистика матча 3 Удары в створ 1 1 Удары мимо 2 49 Владение мячом 51 2 Угловые удары 0 1 Офсайды 0 5 Фолы 8

42' Судья Даниэль Зиберт решил перепроверить момент с голом «РБ Лейпциг» из-за возможного офсайда

40' Кристоф Баумгартнер не оставил шансов вратарю, отправив мяч в ворота после великолепного паса Ксавера Шлагера — счёт становится 3:0 в пользу «Лейпцига»!

38' Кристоф Баумгартнер попытался разыграть острый момент, послав мяч в штрафную зону, но защитники не позволили этому случиться. В результате «РБ Лейпциг» зарабатывает угловой.

36' После проверки VAR арбитр подтвердил законность гола «РБ Лейпциг» — футболисты команды радостно празднуют решение судейской бригады.

34' Арбитр Даниэль Зиберт принял решение проверить эпизод с голом команды «РБ Лейпциг»на предмет возможного нарушения — возможно, имела место игра рукой.

32' ГОЛ! После блестящей контратаки Кристоф Баумгартнер, получив мяч от Конрад Хардер, с лёгкостью переиграл голкипера — 2:0!

31' Махмуд Дахуд мощно приложился к мячу после отскока — перекладина спасла ворота от гола!

29' Давид Раум перешел границы дозволенного, и судья зафиксировал нарушение правил.

27' Кристенсен продемонстрировал отличное чтение игры и перехватил навес в сторону штрафной.

24' Батшуайи великолепно сыграл на приеме в штрафной и мощно пробил — увы, мяч миновал ворота буквально на пару сантиметров!

22' Рицу Доан имел отличный шанс открыть счёт после своевременного рывка в штрафную, но защитник ценой травмы заблокировал удар.

20' Махмуд Дахуд из «Айнтрахта» совершил неоправданное нарушение правил.

18' Конрад Хардер пытался поразить ворота с короткой дистанции, но защитник самоотверженно бросился под мяч.

16' Расмус Кристенсен грамотно сыграл в отборе, нейтрализовав опасную атаку, но арбитр усмотрел нарушение.

14' Темп игры заметно снизился, обе команды сосредоточились на изучении игровых схем друг друга.

12' Футболист команды «Айнтрахт» Франкфурт выполнил дальний вброс мяча в штрафную зону.

10' Ян Диоманде попытался пробраться мимо защитника, но тот без труда справился с его попыткой обводки.

08' После точной подачи со стандарта Конрад имел отличный шанс забить, однако Михаэль Цеттерер парировал опасный удар головой.

06' ГОЛ! После великолепного навеса Конрад Хардер не оставил вратаря шансов, отправив мяч в ворота головой. Счёт становится 1:0 в пользу хозяев.

04' Давид Раум слишком агрессивно встретил соперника, в результате чего Даниэль Зиберт был вынужден вмешаться.

03' Чайби получил мяч в опасной зоне, но его удар не получился — Петер Гулачи спокойно наблюдал за ситуацией.

01' В сегодняшнем матче «Лейпциг» примет у себя на домашнем стадионе «Айнтрахт». Хозяева разыгрывают мяч с центра поля. Матч начался!

До матча

20:20 Арбитром сегодняшней встречи будет Даниэль Зиберт из Германии.

20:15 Команды встретятся между собой в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена», который вмещает в себя 47 800 болельщиков.

20:10 «РБ Лейпциг»: 1. Петер Гулачи (вратарь), 19. Коста Неделькович (защитник), 4. Вилли Орбан (защитник), 23. Кастелло Люкеба (защитник), 22. Давид Раум (защитник), 24. Ксавер Шлагер (полузащитник), 13. Николас Зайвальд (полузащитник), 14. Кристоф Баумгартнер (полузащитник), 49. Ян Диоманде (нападающий), 11. Конрад Хардер (нападающий), 7. Антонио Нуса (нападающий).

20:10 «Айнтрахт Франкфурт»: 23. Михаэль Цеттерер (вратарь), 34. Ннамди Коллинс (защитник), 4. Робин Кох (защитник), 3. Артур Теате (защитник), 13. Расмус Кристенсен (полузащитник), 18. Махмуд Дауд (полузащитник), 8. Фарез Шаиби (полузащитник), 19. Жан Бахоя (нападающий), 20. Рицу Доан (полузащитник), 30. Миши Батшуайи (нападающий).

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» сейчас находится в числе главных претендентов на чемпионский титул в Бундеслиге. Команда занимает вторую строчку турнирной таблицы, имея в активе 26 очков, однако отстаёт от лидирующей «Баварии» на 8 пунктов.

В последних матчах «быки» показывают довольно противоречивые результаты. В пяти последних встречах команда одержала лишь одну победу, забив при этом всего 3 мяча, но пропустив 8. Тем не менее в последних играх были и яркие моменты: победа над «Магдебургом» со счётом 3:1, ничья с менхенгладбахской «Боруссией» (0:0) и успешная игра против «Вердера» (2:0).

В предстоящем матче против «Айнтрахта» команде не смогут помочь несколько важных игроков. Ридле Баку, Ассан Оэдраого и Ромуло выбыли из строя из-за травм.

Статистика показывает, что в среднем «РБ Лейпциг» забивает меньше двух мячей за матч, а оборона команды пропускает практически гол за игру. В личных встречах с «орлами» из Франкфурта у «быков» не всегда всё складывается гладко: в последних пяти очных противостояниях команды одержали по две победы, а ещё одна встреча завершилась вничью.

Несмотря на текущие трудности, «РБ Лейпциг» намерен активно действовать в предстоящем матче и не отпускать далеко в отрыв мюнхенскую «Баварию». Команда продолжает борьбу за чемпионство и будет стараться показать свой лучший футбол.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» Франкфурт демонстрирует в нынешнем сезоне Бундеслиги весьма достойную игру. Команда занимает седьмую строчку в турнирной таблице и не теряет надежды взобраться выше по турнирной лестнице. Особенно впечатляет атакующий потенциал «орлов» — в среднем они забивают более двух мячей за матч.

Однако последние результаты команды оставляют желать лучшего. В пяти последних матчах «Айнтрахт» одержал лишь две победы, забив при этом 6 голов и пропустив 7. Особенно неудачными получились последние игры: ничья с «Вольфсбургом» (1:1) и разгромное поражение от «Аталанты» со счётом 0:3. До этого «орлы» выдали яркую игру против «Кёльна», победив со счётом 4:3.

К предстоящему матчу с «РБ Лейпциг» команда подходит не в оптимальном составе. Травмы получили важные игроки Йонатан Буркхардт и Джан Узун, что несомненно скажется на игре команды.

В последнее время игра «Айнтрахта» выглядит не столь убедительно, как в начале сезона. Оборона команды даёт сбои, пропуская в среднем почти два гола за матч. От второй строчки в таблице «орлы» отстают на 5 очков, и чтобы приблизиться к лидерам, команде необходимо улучшить свои показатели.

В предстоящем поединке «Айнтрахт», скорее всего, будет действовать от обороны, стараясь использовать контратаки. Команда по-прежнему нацелена на то, чтобы подтянуться к группе лидеров и побороться за высокие места в чемпионате. Несмотря на текущие трудности, «орлы» сохраняют боевой настрой и намерены дать бой своему сопернику.

Очные матчи

Противостояние «РБ Лейпциг» и «Айнтрахта» отличается равной борьбой. В последних матчах команды регулярно обмениваются победами, причём «Лейпциг» чаще выигрывает дома.

Статистика показывает, что встречи получаются результативными: команды регулярно забивают по 2–3 гола. В апреле 2025 года «Айнтрахт» одержал крупную победу 4:0, но в целом «Лейпциг» имеет небольшое преимущество, особенно в кубковых встречах.

