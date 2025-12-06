Главный тренер «Рубина»﻿ Рашид Рахимов объяснил поражение в матче 18-го тура РПЛ с «Ростовом»﻿ (0:2) нереализованными моментами.

Рашид Рахимов globallookpress.com

«Не наш день, такое бывает в футболе. Если брать по игре, нужно сказать, что мы проиграли большое количество подборов. Единоборства мы вели не так, как это делаем обычно. У нас была медленная реакция на многие эпизоды, было достаточное количество технического брака. Мы имели стопроцентные моменты, которые не забили», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

После 18 туров «Рубин» набрал 23 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда сыграет в гостях у махачкалинского «Динамо» в марте.​