Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли подвел итоги поражения в игре 15-го тура Лиги 1 с «Брестом» (0:1) и посетовал на плохую реализацию.

Себастьян Поконьоли globallookpress.com

«Полагаю, футболисты боролись изо всех сил, выкладываясь полностью с первой до последней минуты. Однако нам не хватило технического исполнения и мастерства перед воротами соперника.

Первый тайм был сбалансированным; мы сумели создать несколько хороших моментов против глубокой обороны "Бреста", несмотря на их высокий прессинг. Как и планировалось, нам удавалось прорываться через их оборонительные построения, чтобы создавать опасные ситуации. Играя в численном большинстве, мы, конечно, надеялись создать больше голевых моментов, но этого не произошло. Отсюда и неизбежное разочарование», — цитирует Поконьоли официальный сайт монегасков.

«Монако» пропустил единственный мяч на 28-й, а с 60-й играл в большинстве после удаления форварда соперников Людовика Ажорка. Российский полузащитник Александр Головин провел на поле 69 минут.