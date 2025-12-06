«Алавес» обыграл на своем поле «Реал Сосьедад» в матче 15-го тура Ла Лиги — 1:0.
Единственный гол в матче забил Лукаса Бойе с пенальти на 45+4-й минуте.
Результат матча
АлавесВитория1:0Реал СосьедадСан-Себастьян
1:0 Лукас Бое 45+4' пен.
Алавес: Антонио Сивера, Хонни Отто, Факундо Теналья, Хон Пачеко, Виктор Парада, Андер Гевара (Карлос Аленья 76'), Калебе, Пабло Ибаньес, Денис Суарес (Юссеф Энрикес 90'), Абде Реббах (Карлос Бенавидес 76'), Лукас Бое
Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Ариц Элустондо (Андер Барренечеа 56'), Jon Martin, Хон Арамбуру, Брайс Мендес, Гонсалу Гуэдеш, Карлос Солер (Mikel Goti 87'), Йон Горротксатеги (Арсен Захарян 78'), Такэфуса Кубо (Йон Каррикабуру 78'), Серхио Гомес, Садик Умар (Дуйе Чалета-Цар 56')
Жёлтые карточки: Андер Гевара 62', Факундо Теналья 69' — Йон Горротксатеги 29', Хон Арамбуру 39'
«Алавес» поднялся на 9-е место в Ла Лиге, набрав 18 очков. «Реал Сосьедад» с 16 баллами опустился на 12-ю позицию в таблице.