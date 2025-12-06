«Алавес» поднялся на 9-е место в Ла Лиге, набрав 18 очков. «Реал Сосьедад» с 16 баллами опустился на 12-ю позицию в таблице.

Единственный гол в матче забил Лукаса Бойе с пенальти на 45+4-й минуте.

«Алавес» обыграл на своем поле «Реал Сосьедад» в матче 15-го тура Ла Лиги — 1:0.

1.95

Прогнозы•Завтра 23:00 «Реал» — «Сельта». Прогноз и ставка «Сельта» преподнесет сюрприз «Реалу»?

Футбол•Сегодня 21:19 «Бетис» — «Барселона»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги

Футбол•Сегодня 20:03 Везучие американцы и проблемы французов: победители и проигравшие жеребьевки ЧМ-2026

Футбол•Сегодня 13:02 Полный гид по ЧМ-2026: Мбаппе против Холанна, последний танец Месси и дебют Тухеля

Футбол•Вчера 18:01 Чемоданное настроение: за кем будут охотиться топ-клубы во время ЧМ-2026

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 15:36 Отмена Гусева: тренера «Динамо» осудили за критику Карпина и Лички

Футбол•Сегодня 07:59 Первая лига. Верховенство «Факела», сказка «Спартака» из Костромы и бардак в «Торпедо»

Футбол•Вчера 18:51 Возвращение художника: как смена тренера спасла карьеру Головина в «Монако»

Футбол•Вчера 16:31 «Право мечтать»: как «Ланс» вырвался из тени и пошатнул трон «ПСЖ»

Футбол•Вчера 14:52 Влияние игроков в «Реале» достигло пика: что это значит для Алонсо?

Выбор читателей

Футбол•02/12/2025 21:04 Непростой выбор. Где окажется Баринов в зимнее трансферное окно?

Футбол•04/12/2025 19:07 ЧМ‑2026 под микроскопом: тактический гид по всем участникам

Футбол•01/12/2025 19:06 Виноваты все: десять футболистов, которые проваливают сезон «Ливерпуля»

Прочие•02/12/2025 08:19 Удар в спину: Александр Большунов снова сорвался и травмировал соперника

Футбол•04/12/2025 16:33 Работа над ошибками: что нужно сделать «Большой шестерке» АПЛ перед открытием трансферного окна

Самое интересное

Футбол•26/09/2025 19:10 «Мы молились о таких временах». Как «Ливерпуль» превратился в маленькую Венгрию

Футбол•26/09/2025 15:53 Гигант из Бауру: кто такой Луис Бенедетти и зачем он нужен «Барселоне»

Футбол•26/09/2025 11:27 Первые тревожные звоночки: стоит ли переживать за «Реал», «Манчестеры» и других грандов?

Бои•26/09/2025 14:05 5 друзей Адесаньи. Представляем звезд UFC, кому пора завершать карьеру в 2025-м