Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин выразил готовность рассмотреть предложение от европейских клубов.

Константин Тюкавин globallookpress.com

Будет тяжело, но я буду стараться. Конечно, если кто‑то меня заметит, я буду рад, и будем обсуждать это все и решать. Самое главное — сконцентрироваться на ближайшей игре со Спартаком, где мы будем просто обязаны выиграть, порадовать наших болельщиков, чтобы они простили нам то, что мы наделали до этого,﻿ — сказал Тюкавин в интервью «Матч ТВ».

23-летний форвард, воспитанник «Динамо», в текущем сезоне провел 14 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

«Динамо» с 20 очками занимает девятое место в таблице РПЛ. В 18-м туре команда Ролана Гусева 6 декабря сыграет в гостях со «Спартаком».﻿