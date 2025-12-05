Известный российский игрок и тренер Игорь Шалимов считает, что в матче 18-го тура РПЛ «Краснодар» будет фаворитом в игре с ЦСКА.

Игорь Шалимов globallookpress.com

«Конечно, "Краснодар" — фаворит матча. Если не произойдет чудес, то матч завершится в их пользу. Я не думаю, что ЦСКА перестроится и будет обороняться, надеясь на быстрые контратаки. Ничья для армейцев — это будет супер.

Я видел, как "Краснодар" в последних матчах просто съедал соперника при потере мяча. Не давали оппоненту даже голову поднять, сразу накрывали. С ЦСКА это может повториться», — сказал Шалимов «Матч ТВ».

После 17 матчей «быки» возглавляют таблицу РПЛ с 37 очками. ЦСКА имеет на одно очко меньше и занимает вторую строчку. Их матч пройдет 7 декабря в Краснодаре.