В 13-м туре немецкой Бундеслиги «Майнц» на «Мева Арене» примет гладбахскую «Боруссию». Матч запланирован на 5 декабря 22:30 мск.
«Боруссия» выдала хорошую серию, одержав 3 победы и сыграв вничью. Благодаря этому «пони» смогли оторваться от зоны вылета на более комфортные 6 очков. Сегодня гости сыграют с «Майнцом», который откровенно провалил первую половину сезона и заслуженно идет на последней позиции, поэтому есть хороший шанс продлить свою беспроигрышную серию.
Для «Боруссии» этот поединок имеет огромное значение, так как у «Майнца» клуб не выигрывает с февраля 2021 года. За это время было сыграно 9 очных встреч. Сумеют ли гости прервать эту полосу неудач?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.12.
- Букмекеры: 2.62 на победу «Майнца», 3.60 на ничью, 2.70 на победу «Боруссии».
- Искусственный интеллект: «Майнц» победит со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Майнц» — «Боруссия» М смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.