В 13-м туре немецкой Бундеслиги «Майнц» на «Мева Арене» примет гладбахскую «Боруссию». Матч запланирован на 5 декабря 22:30 мск.

«Боруссия» выдала хорошую серию, одержав 3 победы и сыграв вничью. Благодаря этому «пони» смогли оторваться от зоны вылета на более комфортные 6 очков. Сегодня гости сыграют с «Майнцом», который откровенно провалил первую половину сезона и заслуженно идет на последней позиции, поэтому есть хороший шанс продлить свою беспроигрышную серию.

Для «Боруссии» этот поединок имеет огромное значение, так как у «Майнца» клуб не выигрывает с февраля 2021 года. За это время было сыграно 9 очных встреч. Сумеют ли гости прервать эту полосу неудач?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.12.

Букмекеры: 2.62 на победу «Майнца», 3.60 на ничью, 2.70 на победу «Боруссии».

Искусственный интеллект: «Майнц» победит со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Майнц» — «Боруссия» М смотрите на LiveCup.Run.

