Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Российской премьер-лиги против «Акрона».

Максим Глушенков globallookpress.com

«На игру с Акроном мы настроены запредельно, ведь это заключительный матч календарного года. Как вы помните по прошлому сезону, мы смазали две последние декабрьские встречи, что повлияло на наш очковый багаж. Сейчас нам надо просто выиграть эту игру», — приводит слова Глушенкова интернет-портал Bobsoccer.

Встреча между «Зенитом» и «Акроном» состоится в субботу, 6 декабря. После 17-ти матчей «Зенит» занимает третью строчку в РПЛ, имея в активе 36 очков. «Акрон» расположился на восьмой строчке с 21 баллом