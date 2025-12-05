Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил перспективы команды в текущем сезоне Лиги 1.

Луис Энрике globallookpress.com

«Считаю, у нас очень стабильная команда, отражающая наш менталитет. Сейчас чемпионат ещё более мотивирует, ведь есть такие команды, как "Ланс", "Ренн", "Марсель", "Лион", "Страсбург", "Монако"… Это источник мотивации. И когда я разговариваю со своими игроками, чувствую ту же уверенность в наших сильных сторонах и в том, чего хотим добиться в этой лиге. Есть команда, которая набрала на одно очко больше, чем мы, поэтому заслуженно занимаем второе место. Сейчас у нас на четыре очка меньше, чем на этом этапе в прошлом сезоне. Но, учитывая травмы игроков, думаю, мы отлично выступаем в лиге», — приводит слова Энрике пресс-служба клуба.

Напомним, что «ПСЖ» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции.