Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

Дмитрий Булыкин globallookpress.com

«Думаю, конечно, зарплата сильно повлияла на его решение. Здесь уже надо было разговаривать и договариваться клубам. Не знаю, почему там не получилось, не посвящен в переговоры. Но для меня Баринов является очень хорошим футболистом, футболистом сборной, который очень много дает не только на футбольном поле, но и в раздевалке.

Поэтому, конечно же, жаль, если он не сможет договориться с "Локомотивом". А учитывая, что у него осталось полгода контракта, он может бесплатно подписать контракт с ЦСКА, и за счет этого ЦСКА может дать ему больше зарплату, потому что бесплатно найти футболиста такого уровня практически нереально», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

В текущем сезоне 29-летний Баринов провел 16 матчей, в которых забил три мяча и сделал четыре ассиста.