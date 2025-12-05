Главный тренер «Арсенала» Микель Артета недоволен слишком плотным графиком матчей своей команды в чемпионате Англии.

Микель Артета globallookpress.com

«Мы играли в среду вечером, а в субботу утром нам предстоит играть опять. Было бы здорово, если бы нам давали немного больше времени на восстановление и немного облегчили состояние игроков. Это здравый смысл. В какой-то момент эта ситуация становится слишком острой. Игроки — не машины», — приводит Sky Sports слова Артеты.

Матч 14-го тура АПЛ с «Брентфордом» (2:0) «канониры» провели вечером 3 декабря, а уже 6 декабря в 15:30 (мск) сыграют на выезде с «Астон Виллой».