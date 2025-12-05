Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим считает, что в игре 14-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (1:1) его команда должна была побеждать и сетует на очередную потерю очков.

Рубен Аморим
Рубен Аморим globallookpress.com

«Игра была нестабильной.  У "МЮ" были хорошие моменты, но мы немного потеряли контроль в первом тайме и немного во втором после гола.  Должны были успокоить игру, когда забили первый гол.  Игра была под контролем.  Понимали, что надо защищаться далеко от штрафной и что стандартные положения будут проблемой из-за разницы в росте игроков.  Мы смогли удержать мяч после первого гола, но снова потеряли два очка».

Причины поражения?  Теряли мячи на подборе, и когда они выбивали мяч далеко.  Они выигрывали верховые единоборства, а затем Боуэн начал совершать рывки.  Такую игру невозможно контролировать.  После первого гола нам нужно лучше действовать с мячом.  «МЮ» владел хорошо мячом около штрафной, но передачи были неудачными.  Игрокам не хватает способности забивать голы из штрафной«, — цитирует BBC слова Аморима.

"МЮ" открыл счет на 58-й минуте после гола Диогу Дало, но пропустил ответный мяч за 7 минут донца основного времени, отличился Сунгуту Магасса.  После 14 туров манкунианцы идут восьмыми в чемпионате Англии с 22 очками.