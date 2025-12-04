Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».

Юрий Семин globallookpress.com

«Обе команды приблизительно в одной ситуации. "Спартаку" и "Динамо" нужны очки, потому что турнирная таблица не соответствует задачам одной и другой команды. Это всегда большое дерби. Старые добрые традиции соберут полный стадион. Победа каждой из команд даст хорошее настроение болельщикам и клубу. Предпочтения я бы никому не отдавал. Предугадать тактику я не могу, потому что работают новые тренеры. Для тренеров этот матч будет иметь громадное значение для их продолжения», — цитирует Семина «Чемпионат».

Встреча между командами пройдет 6 декабря на «Лукойл Арене». Начало — в 16:30 мск