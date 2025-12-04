Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о выступлении команды в текущем сезоне РПЛ.

Мурад Мусаев globallookpress.com

«Первая часть сезона, я считаю, что прошла очень хорошо. После тяжелого старта ребята взяли правильные выводы и показали хороший футбол, хороший темп по набранным очкам. Также отмечу нашу игру в кубке, потому что у нас абсолютно нет разделения на чемпионат и кубок. Мы показали высокий процент побед, и, что важно, мы показали в Кубке много хороших матчей. Это придает определённую уверенность, что мы на правильном пути. И, конечно, самое сложное, это дойти путь до конца уже во второй половине сезона», — отметил Мусаев в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, что «Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ на данный момент.