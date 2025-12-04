Защитник ЦСКА﻿ Данил Круговой положительно оценил выступление команды в первом круге Российской Премьер-Лиги.

Данил Круговой globallookpress.com

«Да в целом хорошо, я думаю, мы провели этот отрезок. Если оценивать по десятибалльной шкале, то дал бы нам восемь с половиной баллов. ЦСКА за десять лет не набирал столько очков в чемпионате, столько очков после 17 туров, сколько в этом сезоне»﻿, — приводит слова Кругового издание «Известия».

После 17 туров чемпионата России армейцы﻿ с 36 очками занимают второе место в таблице, отставая от «Краснодара» на один балл.