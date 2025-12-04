В матче 1/8 финала Кубка Италии «Болонья» в родных стенах переиграла «Парму» со счетом 2:1.

Открыли счет в игре гости усилиями Адриана Бенедичака. Хозяева же ответили на это точными ударами Джона Роу и Сантяьго Кастро.

Результат матча

Болонья Болонья 1:1 Парма Парма

0:1 Адриан Бенедычак 13' 1:1 Джонатан Роу 38'

Болонья: Федерико Равалья, Эмиль Хольм, Торбьёрн Хеггем, Джон Лукуми, Хараламбос Ликояннис, Льюис Фергюсон, Джованни Фаббиан ( Чиро Иммобиле 80' ), Федерико Бернардески ( Йенс Одгор 80' ), Джонатан Роу ( Сантьяго Кастро 70' ), Тёйс Даллинга ( Бенхамин Домингес 70' ), Ibrahim Sulemana ( Томмазо Побега 70' )

Парма: Висенте Гуайта, Матиас Лёвик Фьёртофт, Энрико Дель Прато, Николя Трабукки ( Науэль Эстевес 55' ), Якоб Ондрейка ( Гаэтано Ористанио 46' ), Кристиан Ордоньес, Мандела Кейта, Бенджамин Кремаски ( Милан Дюрич 86' ), Адриан Бенедычак ( Патрик Кутроне 65' ), Sascha Britschgi, Mariano Troilo

Жёлтая карточка: Бенджамин Кремаски 72' (Парма)