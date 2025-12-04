В матче 1/8 финала Кубка Италии «Болонья» в родных стенах переиграла «Парму» со счетом 2:1.
Открыли счет в игре гости усилиями Адриана Бенедичака. Хозяева же ответили на это точными ударами Джона Роу и Сантяьго Кастро.
Результат матча
БолоньяБолонья1:1ПармаПарма
0:1 Адриан Бенедычак 13' 1:1 Джонатан Роу 38'
Болонья: Федерико Равалья, Эмиль Хольм, Торбьёрн Хеггем, Джон Лукуми, Хараламбос Ликояннис, Льюис Фергюсон, Джованни Фаббиан (Чиро Иммобиле 80'), Федерико Бернардески (Йенс Одгор 80'), Джонатан Роу (Сантьяго Кастро 70'), Тёйс Даллинга (Бенхамин Домингес 70'), Ibrahim Sulemana (Томмазо Побега 70')
Парма: Висенте Гуайта, Матиас Лёвик Фьёртофт, Энрико Дель Прато, Николя Трабукки (Науэль Эстевес 55'), Якоб Ондрейка (Гаэтано Ористанио 46'), Кристиан Ордоньес, Мандела Кейта, Бенджамин Кремаски (Милан Дюрич 86'), Адриан Бенедычак (Патрик Кутроне 65'), Sascha Britschgi, Mariano Troilo
Жёлтая карточка: Бенджамин Кремаски 72' (Парма)
«Болонья» смогла пробиться в четвертьфинал Кубка Италии, где сыграет с победителем в матче «Лацио» — «Парма».