4 декабря в 1/8 финала Кубка Италии по футболу сыграют «Болонья» и «Парма». Начало встречи — 20:00 мск.
«Болонья»
Турнирное положение: «Болонья», в отличие от соперника, только начинает свои выступления в Кубке Италии со стадии 1/8 финала.
Команда по итогам 13-ти туров Серии А занимает шестую строчку с отставанием в три балла от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также с отрывом в один пункт от седьмого, нееврокубкового места.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура национального первенства «россоблу» на чужой арене потерпели поражение от «Кремонезе» (1:3).
Перед этим в поединке пятого тура основного этапа Лиги Европы коллектив уже оказался на высоте, когда теперь в домашних стенах одержал победу над «Зальцбургом» (4:1).
Не сыграют: травмированы — Бонифаци, Фройлер, Иммобиле, Витик и Скорупский, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Болонья» выиграла три раза при одном поражении.
Это говорит о хороших шансах хозяев на итоговый успех, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Риккардо Орсолини — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с шестью голами.
«Парма»
Турнирное положение: «Парма», в отличие от соперника, уже прошла две стадии Кубка Италии, в которых оставила не у дел «Пескару» (2:0) и «Специю» (3:2).
Команда по итогам 13-ти поединков национального первенства занимает безопасную 17-ю строчку с отставанием в один балл от зоны вылета (18-20-я позиции) в Серию B.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура Серии А «джаллоблу» на своём поле потерпели поражение от «Удинезе» с результатом 0:2.
Перед этим в поединке предыдущего тура национального первенства коллектив уже набрал три балла, когда теперь в чужих стенах разобрался с «Вероной» (2:1).
Не сыграют: травмированы — Чиркати, Фриган, Ндиайе и Сузуки, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Парма» проиграла лишь раз при двух победах и одной ничьей.
Это вроде бы говорит о неплохих шансах гостей на итоговый успех, тем не менее, они все же невысоки, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Матео Пельегрино — лучший бомбардир команды в Кубке Италии текущего сезона с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Болоньи» забивали больше 2,5 голов
- в пяти из шести последних матчей «Пармы» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Парма» не выиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.00, победа «Пармы» — в 7.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.70.
Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних выездных поединках.
При этом и в трех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Пармы».
Ставка: обе команды забьют за 2.25