Как сообщает «Матч ТВ», клуб РПЛ «Сочи» не собирается увольнять главного тренера Игоря Осинькина во время зимней паузы.

Игорь Осинькин globallookpress.com

В матче 17-го тура РПЛ «Сочи» на своем поле сыграл нулевую ничью с махачкалинским «Динамо» и сейчас занимает с 9 очками последнее место в турнирной таблице.

60-летний специалист возглавил «Сочи» в сентябре этого года после отставки Роберто Морено. Всего под его руководством команда сыграла 10 матчей и набрала в них 8 очков.

В заключительной встрече перед зимней паузой «Сочи» примет «Локомотив» 7 декабря.