В игре 19-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Атлетико» (3:1) полузащитник каталонцев Дани Ольмо получил травму.

Дани Ольмо globallookpress.com

Он повредил плечо, когда забивал второй гол своей команды и неудачно приземлился. В итоге, Ольмо покинул поле на 66-й минуте.

По результатам медицинского обследования стало ясно, что полузащитник пропустит около трех недель. Это означает, что он не сыграет с «Бетисом» в Примере и с немецким «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов.

Всего в этом сезоне Дани Ольмо сыграл 17 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 ассиста.