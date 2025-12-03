Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия считает, что благотворно влияет на своего партнера по команде Георгия Мелкадзе.

Гиорги Шелия globallookpress.com

«Хотел бы поддержать Тодоровича после игры с "Динамо". Он вышел на второй тайм, перевернул игру, сделал много хороших передач, с него начался гол и пенальти. Подумали, что было бы справедливо, если бы приз взял он. Но и Мелкадзе тоже заслужил.

Так получилось, мы и в "Тамбове" играли вместе. Когда он со мной, у него хорошие сезоны получаются (улыбается). Он хороший нападающий, есть все качества, есть куда расти. Уверен, он еще больше может показать», — сказал Шелия «Матч ТВ».

В этом сезоне Мелкадзе провел 16 матчей в РПЛ и забил 4 гола. В игре с «Динамо» он забил гол и был признан лучшим игроком встречи.

В следующем туре «Ахмат» 5 декабря примет «Оренбург».