Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об игре форварда команды Матеуса Куньи.

Матеус Кунья globallookpress.com

«Думаю, ему есть куда расти. Он в другом клубе, испытывает другое давление, но отлично с этим справляется. Матеусу было тяжело, потому что не забивал, а из-за внимания в социальных сетях слишком много думал о цифрах. Но его влияние на команду очень важно для нас. Думаю, Кунье есть куда расти и в защите, и в нападении», — приводит слова Аморима Goal.com.

В текущем сезоне АПЛ на счету бразильца Куньи 11 матчей, в которых он смог отметиться одним забитым мячом.