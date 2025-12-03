Наставник «Барселоны» Ханси Флик подвел итоги победного матча с «Атлетико» (3:1) в рамках 19-го тура Ла Лиги и назвал его ключевым для команды.

Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

«Все было идеально. "Барселона" сыграла на отличном уровне против отличной команды.  Это было здорово, я бы сказал, просто фантастически.  Мы сделали то, о чем говорили перед игрой, и это меня радует.  Я очень доволен.  Мы контролировали мяч, создали больше пространства, чем в других матчах, и реализовали свои моменты.  Это был ключевой матч.  Всегда важно обрести уверенность», — цитирует AS Флика.

Эта победа укрепила лидерство «Барселоны» в таблице чемпионата Испании, сейчас у команды 37 очков.  За каталонцев в этой игре отличились Рафинья (26-я), Дани Ольмо (65-я) и Ферран Торрес (90+6-я).