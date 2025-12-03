Наставник «Барселоны» Ханси Флик подвел итоги победного матча с «Атлетико» (3:1) в рамках 19-го тура Ла Лиги и назвал его ключевым для команды.

«Все было идеально. "Барселона" сыграла на отличном уровне против отличной команды. Это было здорово, я бы сказал, просто фантастически. Мы сделали то, о чем говорили перед игрой, и это меня радует. Я очень доволен. Мы контролировали мяч, создали больше пространства, чем в других матчах, и реализовали свои моменты. Это был ключевой матч. Всегда важно обрести уверенность», — цитирует AS Флика.

Эта победа укрепила лидерство «Барселоны» в таблице чемпионата Испании, сейчас у команды 37 очков. За каталонцев в этой игре отличились Рафинья (26-я), Дани Ольмо (65-я) и Ферран Торрес (90+6-я).