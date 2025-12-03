Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Четыре дня назад «Боруссия» устраивала праздник в Леверкузене, а теперь «Байер» злорадствует после куда более важной победы в Дортмунде. Один точный удар Ибрахима Мазы лишил дортмундцев, возможно, единственного реального шанса на трофей в этом сезоне и показал, насколько прагматичным стал «Байер».

Результат матча

Боруссия ДДортмундБоруссия Д0:1БайерБайерЛеверкузен
0:1 Ибрахим Маца 34'
Боруссия Д:  Грегор Кобель,  Вальдемар Антон,  Нико Шлоттербек,  Юлиан Рюэрсон (Серу Гирасси 67'),  Даниэль Свенссон (Рами Бенсебаини 86'),  Эмре Джан,  Феликс Нмеча (Паскаль Грос 74'),  Карим Адейеми,  Карни Чуквуэмека (Максимилиан Байер 68'),  Джоб Беллингем,  Фабиу Силва (Юлиан Брандт 67')
Байер:  Марк Флеккен,  Алехандро Гримальдо,  Эдмон Тапсоба,  Джарелл Куанса,  Мартен Терье (Патрик Шик 61'),  Алейш Гарсия,  Йонас Хофман (Луак Баде 90'),  Роберт Андрих,  Кристиан Мишель Кофане (Малик Тилльман 61'),  Эрнест Поку (Нейтан Телла 84'),  Ибрахим Маца
Жёлтые карточки:  Вальдемар Антон 68',  Джоб Беллингем 71',  Эмре Джан 90'  —  Роберт Андрих 75',  Малик Тилльман 87'

В старте у «Боруссии» была неожиданность — Нико Ковач решил оставить на скамейке Гирасси.  После истории с рукопожатием, точнее, отказа от него, в Леверкузене видно, что тренер решил охладить ситуацию и одновременно проверить глубину состава.  Впереди выходит Фабиу Силва, за его спиной — вездесущий Адейеми, который в чемпионате только что разорвал леверкузенскую оборону.

Перфоманс фанатов «Боруссии» перед матчем
Перфоманс фанатов «Боруссии» перед матчем

Начало получается нервным, но без особого огня (если не учитывать трибуны, конечно).  Первый настоящий момент — эпизод с Чуквуэмекой.  Его явно держат в штрафной, он падает, дортмундцы требуют пенальти, Ковач — тоже, но арбитр Штилер не верит.  ВАР не вмешивается, игра идёт дальше, и это потом вспомнят с тяжестью.

Пока «Боруссия» пытается поднять темп, «Байер» делает то, что умеет лучше всего — терпит и ждёт своего шанса, и на 34-й минуте всё упирается в один розыгрыш.  Быстрая вертикаль через центр, Гримальдо втыкает передачу в штрафную, мяч после рикошета от Антона вываливается под правую ногу Мазе — и алжирец отправляет его в дальний угол.  Хаотичная ситуация и хладнокровное решение в матче, где других таких моментов и не будет.

Игроки «Байера» празднуют гол
Игроки «Байера» празднуют гол

Пропущенный гол наконец будит «Боруссию».  Адейеми дважды выходит на ударную позицию, но сперва Андрих снимает мяч с линии, потом сам Карим бьёт в сантиметрах от штанги.  По ощущениям минимум на 1:1 дортмундцы наигрывают ещё до перерыва, а по факту «Боруссия» уже горит на своём стадионе.

ВАР отменяет второй гол гостей

После перерыва «Боруссия» не отпускает «Байер» от его штрафной по несколько минут подряд.  Нмеча добивает после сейва Флеккена — кипер в акробатическом прыжке вытаскивает и этот мяч.  Антон пробует красиво пробить в падении, не точно.

У Леверкузена в этой плотности всё равно находится окно для контратаки.  «Боруссия» теряет мяч, следует фирменный выход через Гримальдо, пас назад — и Терье забивает, кажется, «матчбол».  Однако на повторе достаточно чётко видно, что Гримальдо на полшага в офсайде. 0:2 на табло быстро меняется на 0:1, а напряжение в Дортмунде только растёт.

Отменённый гол Мартена Терье
Отменённый гол Мартена Терье

Ковач отвечает тройной заменой и наконец-то выпускает Гирасси.  По задумке это должен быть тот самый тяжёлый форвард, который переведёт давление в голы.  На практике «Байер» к этому моменту уже собирается в плотный, организованный блок.  Идеальное движение без мяча на своей половине, фолы в нужных зонах, минимум лишних рисков — всё по канонам низкого блока.  Юльманн не стесняется играть просто.  «Байер» выбивает мяч, не стесняется сбивать темп, затягивать паузы, выносить в аут там, где раньше попытался бы разыграть.  И в этом есть главный маркер взросления команды.  Она понимает, что кубковый выезд в Дортмунд — не время для поиска эстетики в своей игре.

«Боруссия» — «Байер»
«Боруссия» — «Байер»

«Боруссия» билась, «Байер» праздновал

В финальные десять минут должна была сыграть та самая химия стадиона.  «Вестфаленштадион» ревёт, каждый навес встречают как последний.  Шлоттербек заряжает издали, Гирасси бьёт из убойной позиции, Адейеми мажет с добивания, а потом ещё раз не попадает в створ головой на последних секундах.

Гостевой сектор на «Вестфаленштадионе»
Гостевой сектор на «Вестфаленштадионе»

А «Байер» всё это время даже не думает раскрываться.  Шик цепляется за каждый вынос, центральные защитники выносят всё, что летит в штрафную, фолы чередуются с выигранными дуэлями вверху.  Когда Штилер всё-таки свистит в последний раз, радость гостей выглядит не менее громкой, чем шум трибун минутой раньше.

Для «Боруссии» вылет из Кубка означает потерянный шанс на самый реалистичный трофей сезона.  О Лиге Чемпионов Дортмунду приходится лишь мечтать, в Бундеслиге «Бавария» оформит чемпионство примерно в январе, а вот здесь был шанс продолжить путь к Кубку Германии.  И его команда Нико Ковача упустила.