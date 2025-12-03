Четыре дня назад «Боруссия» устраивала праздник в Леверкузене, а теперь «Байер» злорадствует после куда более важной победы в Дортмунде. Один точный удар Ибрахима Мазы лишил дортмундцев, возможно, единственного реального шанса на трофей в этом сезоне и показал, насколько прагматичным стал «Байер».

Результат матча Боруссия Д Дортмунд 0:1 Байер Леверкузен 0:1 Ибрахим Маца 34' Боруссия Д: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Юлиан Рюэрсон ( Серу Гирасси 67' ), Даниэль Свенссон ( Рами Бенсебаини 86' ), Эмре Джан, Феликс Нмеча ( Паскаль Грос 74' ), Карим Адейеми, Карни Чуквуэмека ( Максимилиан Байер 68' ), Джоб Беллингем, Фабиу Силва ( Юлиан Брандт 67' ) Байер: Марк Флеккен, Алехандро Гримальдо, Эдмон Тапсоба, Джарелл Куанса, Мартен Терье ( Патрик Шик 61' ), Алейш Гарсия, Йонас Хофман ( Луак Баде 90' ), Роберт Андрих, Кристиан Мишель Кофане ( Малик Тилльман 61' ), Эрнест Поку ( Нейтан Телла 84' ), Ибрахим Маца Жёлтые карточки: Вальдемар Антон 68', Джоб Беллингем 71', Эмре Джан 90' — Роберт Андрих 75', Малик Тилльман 87'

Статистика матча 4 Удары в створ 2 8 Удары мимо 3 58 Владение мячом 42 11 Угловые удары 0 1 Офсайды 4 5 Фолы 7

В старте у «Боруссии» была неожиданность — Нико Ковач решил оставить на скамейке Гирасси. После истории с рукопожатием, точнее, отказа от него, в Леверкузене видно, что тренер решил охладить ситуацию и одновременно проверить глубину состава. Впереди выходит Фабиу Силва, за его спиной — вездесущий Адейеми, который в чемпионате только что разорвал леверкузенскую оборону.

Перфоманс фанатов «Боруссии» перед матчем globallookpress.com

Начало получается нервным, но без особого огня (если не учитывать трибуны, конечно). Первый настоящий момент — эпизод с Чуквуэмекой. Его явно держат в штрафной, он падает, дортмундцы требуют пенальти, Ковач — тоже, но арбитр Штилер не верит. ВАР не вмешивается, игра идёт дальше, и это потом вспомнят с тяжестью.

Пока «Боруссия» пытается поднять темп, «Байер» делает то, что умеет лучше всего — терпит и ждёт своего шанса, и на 34-й минуте всё упирается в один розыгрыш. Быстрая вертикаль через центр, Гримальдо втыкает передачу в штрафную, мяч после рикошета от Антона вываливается под правую ногу Мазе — и алжирец отправляет его в дальний угол. Хаотичная ситуация и хладнокровное решение в матче, где других таких моментов и не будет.

Игроки «Байера» празднуют гол globallookpress.com

Пропущенный гол наконец будит «Боруссию». Адейеми дважды выходит на ударную позицию, но сперва Андрих снимает мяч с линии, потом сам Карим бьёт в сантиметрах от штанги. По ощущениям минимум на 1:1 дортмундцы наигрывают ещё до перерыва, а по факту «Боруссия» уже горит на своём стадионе.

ВАР отменяет второй гол гостей

После перерыва «Боруссия» не отпускает «Байер» от его штрафной по несколько минут подряд. Нмеча добивает после сейва Флеккена — кипер в акробатическом прыжке вытаскивает и этот мяч. Антон пробует красиво пробить в падении, не точно.

У Леверкузена в этой плотности всё равно находится окно для контратаки. «Боруссия» теряет мяч, следует фирменный выход через Гримальдо, пас назад — и Терье забивает, кажется, «матчбол». Однако на повторе достаточно чётко видно, что Гримальдо на полшага в офсайде. 0:2 на табло быстро меняется на 0:1, а напряжение в Дортмунде только растёт.

Отменённый гол Мартена Терье globallookpress.com

Ковач отвечает тройной заменой и наконец-то выпускает Гирасси. По задумке это должен быть тот самый тяжёлый форвард, который переведёт давление в голы. На практике «Байер» к этому моменту уже собирается в плотный, организованный блок. Идеальное движение без мяча на своей половине, фолы в нужных зонах, минимум лишних рисков — всё по канонам низкого блока. Юльманн не стесняется играть просто. «Байер» выбивает мяч, не стесняется сбивать темп, затягивать паузы, выносить в аут там, где раньше попытался бы разыграть. И в этом есть главный маркер взросления команды. Она понимает, что кубковый выезд в Дортмунд — не время для поиска эстетики в своей игре.

«Боруссия» — «Байер» globallookpress.com

«Боруссия» билась, «Байер» праздновал

В финальные десять минут должна была сыграть та самая химия стадиона. «Вестфаленштадион» ревёт, каждый навес встречают как последний. Шлоттербек заряжает издали, Гирасси бьёт из убойной позиции, Адейеми мажет с добивания, а потом ещё раз не попадает в створ головой на последних секундах.

Гостевой сектор на «Вестфаленштадионе» globallookpress.com

А «Байер» всё это время даже не думает раскрываться. Шик цепляется за каждый вынос, центральные защитники выносят всё, что летит в штрафную, фолы чередуются с выигранными дуэлями вверху. Когда Штилер всё-таки свистит в последний раз, радость гостей выглядит не менее громкой, чем шум трибун минутой раньше.

Для «Боруссии» вылет из Кубка означает потерянный шанс на самый реалистичный трофей сезона. О Лиге Чемпионов Дортмунду приходится лишь мечтать, в Бундеслиге «Бавария» оформит чемпионство примерно в январе, а вот здесь был шанс продолжить путь к Кубку Германии. И его команда Нико Ковача упустила.