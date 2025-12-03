Бывший капитан сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин уверен, что предстоящее московское дерби между «Спартаком» и «Динамо» станет судьбоносным для Вадима Романова и Ролана Гусева.

Ролан Гусев globallookpress.com

«Это игра в Чапаева — один может выкинуть другого с доски, а могут оба друг друга засосать. Это будет решающий матч для них. Если, например, "Динамо" победит 3:0, то руководство может решить оставить Гусева.

Если "Спартак" проиграет, то красно‑белые могут заявить, что Романов "Балтике" проиграл, здесь 0:3 — убираем. Романов может сам себя сделать тренером. Ничего страшного, что у него нет лицензии», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

Игра состоится 6 декабря на «Лукойл Арене». Вадим Романов и Роман Гусев исполняют обязанности главного тренера в «Спартаке» и «Динамо» соответственно.