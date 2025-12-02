Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо ответил на вопрос о критике в адрес своей работы в мадридском клубе.

Хаби Алонсо — главный тренер «Реала» globallookpress.com

«Мы находимся там, где находимся в турнирной таблице Ла Лиги и в Лиге чемпионов.

Живём под давлением и критикой. Это мадридский "Реал", здесь нужно сосредоточиться на работе, совершенствовании и победах, чтобы подойти к апрелю и маю претендующими на все трофеи», — приводит слова Алонсо Sport.es.

После 14-и туров в испанской Примере «Реал» занимает 2-е место в таблице с 33 очками в активе.

В следующем матче «сливочные» сыграют против «Атлетика» завтра, 3-го декабря в 21:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.