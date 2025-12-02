«Кремонезе» одержал победу над «Болоньей» (3:1) в матче 13-го тура итальянской Серии А.

Джейми Варди — нападающий «Кремонезе» globallookpress.com

У гостей дублем отметился нападающий Джейми Варди, отличившись на 35-й и 50-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Мартин Пайеро на 31-й минуте.

Единственный гол в составе «Болоньи» забил Риккардо Орсолини на 45+3-й минуте с пенальти.

Результат матча Болонья Болонья 1:3 Кремонезе Кремона 0:1 Мартин Пайеро 31' 0:2 Джейми Варди 35' 1:2 Риккардо Орсолини 45+3' пен. 1:3 Джейми Варди 50' Болонья: Федерико Равалья, Надир Цортеа ( Эмиль Хольм 79' ), Николо Казале ( Торбьёрн Хеггем 46' ), Джон Лукуми, Хуан Миранда, Томмазо Побега, Никола Моро, Риккардо Орсолини ( Федерико Бернардески 79' ), Йенс Одгор ( Тёйс Даллинга 75' ), Бенхамин Домингес ( Николо Камбьяги 46' ), Сантьяго Кастро Кремонезе: Эмиль Аудеро, Джузеппе Пеццелла ( Франческо Фолино 86' ), Томмазо Барбьери, Маттео Бьянкетти, Федерико Баскиротто, Варрен Бондо ( Антонио Санабрия 76' ), Яри Вандепутте, Мартин Пайеро ( Альберто Грасси 67' ), Филиппо Терраччано, Федерико Бонаццоли ( Алессио Дзербин 76' ), Джейми Варди Жёлтые карточки: Джузеппе Пеццелла 25' (Кремонезе), Филиппо Терраччано 59' (Кремонезе)

Статистика матча 6 Удары в створ 5 15 Удары мимо 2 65 Владение мячом 35 12 Угловые удары 8 4 Офсайды 3 13 Фолы 12

После этого матча «Кремонезе» занимает 11-е место в таблице Серии А с 17-ю очками в активе. «Болонья» располагается на 6-й позиции (24).