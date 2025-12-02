«Кремонезе» одержал победу над «Болоньей» (3:1) в матче 13-го тура итальянской Серии А.
У гостей дублем отметился нападающий Джейми Варди, отличившись на 35-й и 50-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Мартин Пайеро на 31-й минуте.
Единственный гол в составе «Болоньи» забил Риккардо Орсолини на 45+3-й минуте с пенальти.
Результат матча
БолоньяБолонья1:3КремонезеКремона
0:1 Мартин Пайеро 31' 0:2 Джейми Варди 35' 1:2 Риккардо Орсолини 45+3' пен. 1:3 Джейми Варди 50'
Болонья: Федерико Равалья, Надир Цортеа (Эмиль Хольм 79'), Николо Казале (Торбьёрн Хеггем 46'), Джон Лукуми, Хуан Миранда, Томмазо Побега, Никола Моро, Риккардо Орсолини (Федерико Бернардески 79'), Йенс Одгор (Тёйс Даллинга 75'), Бенхамин Домингес (Николо Камбьяги 46'), Сантьяго Кастро
Кремонезе: Эмиль Аудеро, Джузеппе Пеццелла (Франческо Фолино 86'), Томмазо Барбьери, Маттео Бьянкетти, Федерико Баскиротто, Варрен Бондо (Антонио Санабрия 76'), Яри Вандепутте, Мартин Пайеро (Альберто Грасси 67'), Филиппо Терраччано, Федерико Бонаццоли (Алессио Дзербин 76'), Джейми Варди
Жёлтые карточки: Джузеппе Пеццелла 25' (Кремонезе), Филиппо Терраччано 59' (Кремонезе)
После этого матча «Кремонезе» занимает 11-е место в таблице Серии А с 17-ю очками в активе. «Болонья» располагается на 6-й позиции (24).