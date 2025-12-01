Окажется ли «Болонья» в зоне Лиги чемпионов?

прогноз на матч Серии А, ставка за 2.05

1 декабря в 13-м туре Серии А сыграют «Болонья» и «Кремонезе». Начало встречи — в 22:45 мск.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» после 12-ти туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 24 очка в таблице и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает пятую строчку в зоне континентальных турниров (топ-6), лишь по дополнительным показателям уступая зоне Лиги чемпионов (топ-4), и на один балл опережая седьмое место.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках пятого тура основного этапа Лиги Европы клуб на своем поле разгромил «Зальцбург» (4:1).

Перед этим в 12-м туре итальянского чемпионата коллектив также оказался на высоте, когда теперь в чужих стенах с результатом 3:0 одержал крупную победу над «Удинезе».

Не сыграют: травмированы — Бонифаци, Камбьяги, Фройлер, Иммобиле, Роу и Скорупский, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Болонья» выиграла, а в 10-ти последних матчах ни разу не проиграла (семь побед).

Такие выступления сулят хозяевам отличные шансы на три очка, особенно если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Риккардо Орсолини — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с пятью голами.

«Кремонезе»

Турнирное положение: «Кремонезе» после 12-ти туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 14 очков в таблице и по сути борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 11-ю строчку с отрывом в четыре балла от зоны вылета (18-20-я позиции), а также с отставанием в 10 пунктов от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Ромы» (1:3).

Перед этим в 11-м туре Серии А коллектив также остался без очков, когда теперь в чужих стенах проиграл «Пизе» с минимальным результатом 0:1.

Не сыграют: травмированы — Коллоколо, Файе, Мумбанья и Дзербин, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на итальянское первенство, «Кремонезе» проиграл.

Это говорит о плохих шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Федерико Бонаццоли — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в пяти из восьми последних матчей «Болонья» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних домашних матчей «Болонья» не проиграла при тотал меньше 2,5 голов

в шести из восьми последних матчей «Кремонезе» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.30, выигрыш «Кремонезе» — в 7.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

Прогноз: в пяти из восьми последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их последнем домашнем поединке.

Такой же сценарий был реализован и в двух из трех последних матчей гостей.

2.05 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Болонья» — «Кремонезе» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в шести из восьми последних матчей «Кремонезе».

2.25 Обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Болонья» — «Кремонезе» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: обе команды забьют за 2.25