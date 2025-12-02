«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» заинтересованы в подписании защитника «Вольфсбурга» Константиноса Кульеракиса. Об этом сообщает TBR Football.

Константинос Кульеракис — защитник «Вольфсбурга» globallookpress.com

Стало известно, что «Тоттенхэм» рассчитывает на подписание игрока обороны в зимнее трансферное окно. Для «шпор» возможный переход Кульеракиса — приоритет в ближайшее время.

В нынешнем сезоне защитник провел за «Вольфсбург» 13 матчей и не отметился результативными действиями.

