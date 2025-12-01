Нападающий московского ЦСКА﻿ Тамерлан Мусаев﻿ поделился мыслями о периоде без голов, который помог ему стать сильнее.

«У многих мировых звезд был плохой год по статистике. Я, конечно, обращал на это внимание. Думаю, что такие периоды тебя закаляют. Если ты сделаешь правильные выводы, в будущем это вернется тебе в двойном размере»,﻿ — сказал Мусаев в интервью «Матч ТВ»﻿.

В субботу в домашнем матче 17-го тура РПЛ ЦСКА одержал победу над «Оренбургом»﻿ со счетом 2:0. Мусаев забил второй гол в матче, что стало его первым мячом с 18 сентября. В текущем сезоне футболист отметился двумя голами в чемпионате России и двумя в Кубке страны.

Команда Фабио Челестини набрала 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Следующий матч ЦСКА проведет 7 декабря на выезде против «Краснодара»﻿.​