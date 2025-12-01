Нападающий московского ЦСКА﻿ Тамерлан Мусаев﻿ поделился мыслями о периоде без голов, который помог ему стать сильнее.

Тамерлан Мусаев﻿
Тамерлан Мусаев﻿ globallookpress.com

«У многих мировых звезд был плохой год по статистике.  Я, конечно, обращал на это внимание.  Думаю, что такие периоды тебя закаляют.  Если ты сделаешь правильные выводы, в будущем это вернется тебе в двойном размере»,﻿ — сказал Мусаев в интервью «Матч ТВ»﻿.

В субботу в домашнем матче 17-го тура РПЛ ЦСКА одержал победу над «Оренбургом»﻿ со счетом 2:0.  Мусаев забил второй гол в матче, что стало его первым мячом с 18 сентября.  В текущем сезоне футболист отметился двумя голами в чемпионате России и двумя в Кубке страны.

Команда Фабио Челестини набрала 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице.  Следующий матч ЦСКА проведет 7 декабря на выезде против «Краснодара»﻿.​