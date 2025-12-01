Форвард «Краснодара» Джон Кордоба высказался о том, что он стал стал лучшим бомбардиром в истории кубанского клуба. На счету колумбийского форварда 69 голов за чёрно-зелёных.

Джон Кордоба globallookpress.com

«Клуб "Краснодар" — это команда, которой я буду всегда очень благодарен на протяжении всей моей карьеры. Это клуб, где ко мне относятся лучше всего, где я себя чувствую великолепно. День, когда я покину клуб, будет очень тяжёлым для меня. Но сейчас я об этом не думаю, я счастлив быть частью этой истории здесь и сейчас. Надеюсь и дальше приумножать успехи», — сказал Кордоба в видео, которое опубликовала пресс-служба «Краснодара».

Кордоба выступает за «Краснодар» с лета 2021 года. Контракт с игроком истекает в июне 2027 года.