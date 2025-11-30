После этого матча «Фулхэм» располагается на 15-й позиции с 17-ю баллами в копилке. «Тоттенхэм» — на 10-й строчке (18).

Единственный гол в составе «Тоттенхэма» забил Мохаммед Кудус на 59-й минуте.

У «дачников» голы записали на свой счет Кенни Тете на 4-й минуте и Гарри Уилсон на 6-й минуте.

