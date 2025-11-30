«Фулхэм» обыграл «Тоттенхэм» (2:1) в матче 13-го тура английской Премьер-лиги.
У «дачников» голы записали на свой счет Кенни Тете на 4-й минуте и Гарри Уилсон на 6-й минуте.
Единственный гол в составе «Тоттенхэма» забил Мохаммед Кудус на 59-й минуте.
Результат матча
ТоттенхэмЛондон1:2ФулхэмЛондон
0:1 Кенни Тете 4' 0:2 Гарри Уилсон 6' 1:2 Мохаммед Кудус 59'
Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кевин Дансо, Микки ван де Вен, Дестини Удоджи (Матис Тель 85'), Педро Порро, Жоау Палинья (Ксави Симонс 60'), Арчи Грей (Родриго Бентанкур 60'), Мохаммед Кудус, Лукас Бергвалль (Папе Сарр 77'), Ришарлисон (Вильсон Одобер 60'), Рандаль Коло Муани
Фулхэм: Бернд Лено, Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Кенни Тете, Самуэль Чуквезе (Кевин 80'), Гарри Уилсон (Эмиль Смит-Роу 68'), Сандер Берге, Райан Сесеньон, Рауль Хименес, Джошуа Кинг (Саша Лукич 68'), Алекс Айуоби (Тимоти Кастань 87')
Жёлтые карточки: Микки ван де Вен 30', Дестини Удоджи 49' — Рауль Хименес 79', Бернд Лено 90+1'
После этого матча «Фулхэм» располагается на 15-й позиции с 17-ю баллами в копилке. «Тоттенхэм» — на 10-й строчке (18).