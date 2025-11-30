«Ахмат» примет московское «Динамо» в матче 17-го тура российской Премьер-лиги. Игра состоится 30 ноября в 16:30 мск.
После победы над махачкалинским «Динамо» москвичи явно захотят продолжить свой подъем по таблице. Сейчас есть хорошая возможность, пока грозненцы находятся в неоптимальной форме.
«Ахмат» проиграл последние 4 матча в РПЛ, а без побед клуб 8 игр с учетом всех турниров. Воспользуется ли слабостью соперника «Динамо»? Две последние встречи команд закончились мировой.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.97.
- Букмекеры: 2.94 на победу «Ахмата», 3.35 на ничью, 2.43 на победу «Динамо».
- Искусственный интеллект: победа «Динамо» со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ахмат» — «Динамо» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.