«Ахмат» примет московское «Динамо» в матче 17-го тура российской Премьер-лиги. Игра состоится 30 ноября в 16:30 мск.

После победы над махачкалинским «Динамо» москвичи явно захотят продолжить свой подъем по таблице. Сейчас есть хорошая возможность, пока грозненцы находятся в неоптимальной форме.

«Ахмат» проиграл последние 4 матча в РПЛ, а без побед клуб 8 игр с учетом всех турниров. Воспользуется ли слабостью соперника «Динамо»? Две последние встречи команд закончились мировой.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.97.

Букмекеры: 2.94 на победу «Ахмата», 3.35 на ничью, 2.43 на победу «Динамо».

Искусственный интеллект: победа «Динамо» со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ахмат» — «Динамо» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.