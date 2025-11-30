Завершились два матча 21-го тура российской Первой лиги.

Фрагмент матча «Спартак» Кострома — «Торпедо» t.me/torpedomoscow_fc

В одной из встреч московское «Торпедо» обыграло «Спартак» из Костромы со счетом 1:0.

Единственный гол у москвичей забил Александр Юшин на 53-й минуте.

Результат матча Спартак Кс Кострома 0:1 Торпедо Москва 0:1 Александр Юшин 53' Спартак Кс: Сергей Ещенко, Tarasov N., Bugriev S., Kiselev G. ( Tlekhugov M. 46' ), Chursin K. ( Nemchenko A. 65' ), Nazarenko E. ( Zhilmostnykh D. 46' ), Иван Енин, Chikanchi M. ( Денис Боков 67' ), Supranovich N., Ignatiev M., Gharibyan A. ( Илья Калачев 75' ) Торпедо: Ростислав Солдатенко, Сергей Бородин, Данил Степанов ( Руслан Байтуков 78' ), Глеб Шевченко, Churilov V., Александр Иваньков, Владимир Москвичёв, Александр Орехов, Владислав Шитов ( Артур Галоян 78' ), Александр Юшин ( Александр Ломакин 82' ), Алексей Каштанов Жёлтые карточки: Nazarenko E. 20', Kiselev G. 40', Bugriev S. 45', Chursin K. 49', Ignatiev M. 56', Иван Енин 74' — Александр Иваньков 57', Руслан Байтуков 90+5'

Статистика матча 0 Удары в створ 1 43% Владение мячом 57% 4 Угловые удары 4 2 Офсайды 0 8 Фолы 13

После этого матча «Торпедо» занимает 15-е место в таблице Первой лиги с 21-м очком в активе. «Спартак» из Костромы — на 4-й позиции с 34 баллами.

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Нефтехимиком» со счетом 0:0.

За весь матч хозяева однажды угрожали воротам соперника и подал 5 угловых. «Нефтехимик» , в свою очередь, не нанес ни одного удара в створ ворот и 8 раз сфолил.

«Арсенал» из Тулы занимает 10-е место в таблице Первой лиги с 28-ю очками в активе. «Нефтехимик» — на 9-й строчке с тем же количеством баллов.