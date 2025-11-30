Завершились два матча 21-го тура российской Первой лиги.
В одной из встреч московское «Торпедо» обыграло «Спартак» из Костромы со счетом 1:0.
Единственный гол у москвичей забил Александр Юшин на 53-й минуте.
Результат матча
Спартак КсКострома0:1ТорпедоМосква
0:1 Александр Юшин 53'
Спартак Кс: Сергей Ещенко, Tarasov N., Bugriev S., Kiselev G. (Tlekhugov M. 46'), Chursin K. (Nemchenko A. 65'), Nazarenko E. (Zhilmostnykh D. 46'), Иван Енин, Chikanchi M. (Денис Боков 67'), Supranovich N., Ignatiev M., Gharibyan A. (Илья Калачев 75')
Торпедо: Ростислав Солдатенко, Сергей Бородин, Данил Степанов (Руслан Байтуков 78'), Глеб Шевченко, Churilov V., Александр Иваньков, Владимир Москвичёв, Александр Орехов, Владислав Шитов (Артур Галоян 78'), Александр Юшин (Александр Ломакин 82'), Алексей Каштанов
Жёлтые карточки: Nazarenko E. 20', Kiselev G. 40', Bugriev S. 45', Chursin K. 49', Ignatiev M. 56', Иван Енин 74' — Александр Иваньков 57', Руслан Байтуков 90+5'
После этого матча «Торпедо» занимает 15-е место в таблице Первой лиги с 21-м очком в активе. «Спартак» из Костромы — на 4-й позиции с 34 баллами.
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Нефтехимиком» со счетом 0:0.
За весь матч хозяева однажды угрожали воротам соперника и подал 5 угловых. «Нефтехимик» , в свою очередь, не нанес ни одного удара в створ ворот и 8 раз сфолил.
«Арсенал» из Тулы занимает 10-е место в таблице Первой лиги с 28-ю очками в активе. «Нефтехимик» — на 9-й строчке с тем же количеством баллов.