В матче 17-го тура РПЛ «Ростов» примет «Локомотив». Поединок состоится 30 ноября на «Ростов Арене». Начало в 16:30 мск.

Каждый матч «Ростова» против «Локомотива» особенный. По крайней мере так уже последние 2 сезона. Четыре матча без побед у «сельмашей» в этой серии с «железнодорожниками» и, конечно, сегодня они поставят перед собой задачу победить.

«Локомотив» явно не собирается уступать. У команды сейчас хорошая форма, несмотря на то, что статистику слегка портят последние матчи в Кубке России. В случае победы гости потенциально могут выйти на третье место. Посмотрим, удастся ли им.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.37.

Букмекеры: 2.51 на победу «Ростова», 3.25 на ничью, 2.90 на победу «Локомотива».

Искусственный интеллект: поставил на победу «Ростова» со счетом 2:0.

Трансляция матча

