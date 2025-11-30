Матчи «Ростова» и «Локомотива» редко проходят спокойно: история противостояния растянулась на десятки лет и хранит немало ярких сюжетов. Команды часто устраивают обмен голами, что подтверждают и последние встречи — обе завершались результативными ничьими 3:3. Баланс сил традиционно склоняется в сторону москвичей, однако «Ростов» умеет цепляться и превращать такие поединки в открытый футбол, где исход держится на тонкой нитке.

37' Батракова со стандарта направил мяч в створ ворот, но Ятимов прервал перспективную атаку.

34' Роналдо вырезал передачу на дальнюю штангу в сторону Комарова, но первым на мяче оказался Митрюшкин.

32' Ещё одна прекрасная атака «Локомотива»: Руденко справа прострелил в штрафную, Комличенко пробил с лёта от угла вратарской, но Ятимов совершил потрясающий сейв. Отскочили ростовчане.

31' Перехватил мяч Руденко мяч после грубейшей ошибки Миронова, Александр практически обыграл Ятимова, но пробить должным образом не удалось.

28' Суета вблизи от вратарской Митрюшкина, в результате которой Сулейманов и Монтес остались лежать на газоне.

23' Забросил мяч Вахания из аута в штрафную «Локомотива» в сторону Щетинина, но удар Кирилла не достиг результата, над перекладиной пролетел мяч.

Статистика матча 1 Удары в створ 4 1 Удары мимо 0 47% Владение мячом 53% 1 Угловые удары 1 1 Офсайды 0 5 Фолы 3

22' Гоооооооол!!! 1:1. Забросили ростовчане мяч в штрафную «Локомотива», где сначала Сулейманов выиграл единоборство вверху, затем Роналдо, далее подбирает мяч Вахания и бьёт вторым касанием с разворота под перекладину!

19' Щетинин прорвался по правому флангу и выполнил навес в центр штрафной, где Голенков в борьбе с защитниками не смог подстроиться под удар по воротам!

18' Угловой хозяева разыграли не удачно.

18' Бьёт с дальней дистанции Миронов, но мяч уходит за лицевую, только угловой удалось заработать.

14' Сако в центре поля жёстко встретил Комличенко. Фол.

12' Опять Митрюшкин играет надёжно, кулаком выносит мяч после подачи с фланга.

08' Ошиблись гости на своей половине, пошла быстрая контратака ростовчан, Голенков левым краем прорвался в штрафную, попытался обыграть Митрюшкина, но кипер отчаянно бросился руками вперёд на перерез нападающему и устранил угрозу своим воротам.

06' Забросили мяч на Голенкова, перспективной могла стать атака, но в положение «вне игры» оказался форвард.

03' Гооооооооол!!!! 0:1. Как то буднично забили железнодорожники. На правом полуфланге получил мяч Батраков и изящно забросил на радиус штрафной в направлении [Баринова G] , Дмитрий обработал мяч и с полулёта здорово пробил в створ, Ятимов не выручил.

02' Прошёл первый заброс в штрафную «Ростова», где Ятимов спокойно забрал мяч в руки.

01' Матч начался. Разыграли с центра ростовчане.

До матча

16:30 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

16:30 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

16:20 В Ростове солнечно, температура +9 градусов.

16:15 Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия); Ассистент: Александр Туркин (Астрахань, Россия); Ассистент: Денис Петров (Астрахань, Россия); Резервный: Сергей Чебан (Москва, Россия).

16:05 Матч пройдёт в городе Ростов (Россия), на стадионе «Ростов Арена», вместимость арены — 45000 зрителей.

Стартовые составы команд

Ростов: Рустам Ятимов, Умар Сако, Виктор Мелёхин, Давид Семенчук, Илья Вахания, Алексей Миронов, Кирилл Щетинин, Иван Комаров, Роналдо, Егор Голенков, Тимур Сулейманов.

Локомотив: Антон Митрюшкин, Лукас Фассон, Жерзино Ньямси, Сесар Монтес, Александр Сильянов, Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев, Алексей Батраков, Александр Руденко, Николай Комличенко.

Ростов

Ноябрь словно выключил свет в игре «Ростова». Команда, уверенно выбиравшаяся из тяжёлого старта и собравшая солидную серию без поражений, неожиданно сбилась с ритма. Вроде бы календарь щадил — без грандов, без «огня» турнирного давления, — но именно в этом спокойствии южане и потеряли баланс. Домашнее поражение от мощного в концовке осени «Акрона», неудача в матче с надломленными «Крыльями» и лишь один успех над «Сочи» — картина, далёкая от той уверенности, что была месяц назад.

Кубковая победа над «Нефтехимиком» — приятная, но второстепенная деталь: Альба серьёзно обновил стартовый состав, дав отдых лидерам, поэтому возвращение основы в чемпионате неизбежно. Чистяков выбыл из-за перебора карточек, судьба Кучаева туманна, Мохеби вне строя — кадровая зыбкость создаёт дополнительные вопросы.

И всё же «Ростов» под руководством Альбы остаётся командой, способной переворачивать сюжет. В четырёх последних встречах с «Локомотивом» дончане неизменно держали удар и не проигрывали в основное время. Европейские вечера им не светят, но внутри РПЛ «Ростов» стал взрослой, более холодной командой. И именно это качество может сыграть роль в матче, где многое будет решать терпение.

Локомотив

Для «Локомотива» ноябрь снова оборачивается стеной, в которую команда стукается второй сезон подряд. Вроде бы старт был крепким, игра — узнаваемой, таблица — благоприятной. Но осень вновь забирает энергию. С последней пятёрки матчей москвичи вынесли лишь один трудовой успех над «Оренбургом». Ничьи с «Акроном» и «Краснодаром» лишь отчасти смягчают впечатление, а встречи со «Спартаком» и «Зенитом» оголили главный клубный симптом — шаткость обороны.

Галактионов, в отличие от коллег по цеху, не побоялся выставлять основу в кубке: никто из лидеров не был спрятан в тень. В итоге — вылет от «Спартака» и ещё одно напоминание, что игра в своём нынешнем виде слишком уязвима. При этом состав здоров, ключевые исполнители доступны, возвращаются после пауз Воробьёв и Сильянов, и тренер снова может вернуться к насыщенному центру, где Баринов закрывает сразу полкарты.

Но цифры в обороне говорят сами за себя: более гола за игру, регулярные провалы в концовках и потерянные победы там, где счёт был комфортным. Эта нестабильность делает «Локомотив» командой, которой трудно доверять в матчах на выезде — особенно против соперника, который умеет терпеть и выжидать.

Личные встречи

В РПЛ команды сыграли 63 раза: у «Ростова» девять побед, у «Локо» — 35, ещё 19 матчей завершились вничью. В текущем сезоне единственная встреча также закончилась результативной мировою — 3:3.

