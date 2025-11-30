Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о поражении своей команды от «Зенита» (0:1) в матче 17-го тура РПЛ.

Рашид Рахимов
Рашид Рахимов globallookpress.com

«Очень неприятные ощущения.  Это был единственный удар в створ у "Зенита".  Если вспомнить какие‑то моменты, то уже в концовке Глушенков выходил к воротам.  Больше ничего не помню.  Мы должны были реализовывать два убойных момента в первом тайме.  Пропустили после простого момента.  Команду не в чем упрекнуть.  Если подводить итог, очень незаслуженное поражение, но оно в футболе встречается.  Нужно уметь перебороть такие моменты.  Мы показали очень качественную игру.  Мы видим "Зенит", который очень долго пытался начать от ворот», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

«Рубин» с 23 очками занимает седьмое место в РПЛ.